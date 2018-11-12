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محافظ القليوبية لرؤساء المدن: لن أسمح بوجود تعديات جديدة على الأراضى الزراعية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:31 ص
محافظ القليوبية لرؤساء المدن: لن أسمح بوجود تعديات جديدة على الأراضى الزراعية اجتماع محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعاً بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لمناقشة ملف التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن هذا الملف شديد الأهمية والقيادة السياسية توليه أكبر اهتمام وأنه لن يسمح بوجود أى تعديات جديدة إطلاقا، بالإضافة إلى القضاء على التعديات القديمة نهائيا، وأنه لابد من التعاون والتنسيق التام مع قوات الأمن وردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة متابعة منظومة رفع القمامة والإشغالات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع لإزالة أى تراكمات للقمامة أو الإشغالات.

وناقش المحافظ تدوير القمامة وأكد، أنه لا بد من توفر مسئول مختص مع كل عربة قمامة حتى يتم تطبيق نقل القمامة بشكل كامل لمصنع تدوير القمامة المتواجد بالخانكة حتى يتم توريد قمامة من المدن والتى تقدر ب 400 طن يوميا مع إمكانية التوسع فى هذا المجال.

وفى نهاية اللقاء أصدر المحافظ تعليمات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحل الفورى للمشكلات التى يصدر تعليمات بشأنها خلال زياراته الميدانية المفاجئة للمدن والقرى وضرورة متابعة ذلك أولا بأول لكى يشعر المواطنين بالرضا وتحسن الخدمات المقدمة إليهم.

 

 


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