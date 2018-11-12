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محافظ الفيوم يفتتح محطة رفع الصرف الصحى الشمالية بـ32.5 مليون جنيه

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:04 م
محافظ الفيوم يفتتح محطة رفع الصرف الصحى الشمالية بـ32.5 مليون جنيه جانب من الافتتاح
الفيوم – رباب الجالي
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قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بافتتاح محطة رفع الصرف الصحى الشمالية بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم، التى تعمل بطاقة تصميمية 6048 متر 3/ يوم وتخدم 20 ألف نسمة من أهالى المنطقة، وذلك بحضور اللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار محافظ الفيوم أن افتتاح هذه المحطة يأتى ضمن منظومة متكاملة للارتقاء بخدمات الصرف الصحى بجميع قرى ومراكز المحافظة، موضحاً أن قرية هوارة المقطع تضم محطتى رفع للصرف الصحى إحداهما بعزبة على فراج "محطة هوارة الجنوبية" والأخرى بمنطقة الإسكان الاجتماعى.

وأعلن المحافظ أن المحافظة بصدد الإعداد لإفتتاح عدد من محطات رفع الصرف الصحى بقرى أباظة والشواشنة والنزلة وقصر الجبالى خلال الأيام القليلة القادمة، كما يجرى تطوير وتحسين الخدمة بمحطات مياه الشرب على مستوى المحافظة، مطالباً مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف حملات التوعية لرفع وعى المواطنين وطلاب المدارس بأهمية المحافظة على المشروعات الخدمية والتنموية، كما أكد أهمية دور المشاركة المجتمعية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية فى المحافظة على مقدرات الوطن.  

عقب الافتتاح قام محافظ الفيوم بتفقد المحطة، كما التقى عدداً من أهالى قرية هوارة المقطع للاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم التى تمثلت فى تطهير الأبحر والمجارى المائية، وتشغيل مصانع الطوب المتوقفة عن العمل، ورفع كوابل الكهرباء المارة أعلى المجارى المائية، وكذلك دراسة إقامة مصنع بالظهير الصحراوى للقرية لاستثمار طاقات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وأكد المحافظ أنه سيتم دراسة هذه المطالب وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ومن جهته، أشار رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المحطة تضم 3 طلمبات سعة 70 لتر/ ثانية وتبلغ تكلفتها الإجمالية 32.5 مليون جنيه، ويخدم المحطة شبكات انحدار بطول 13.6 كم إضافة لعدد 4.3 كم خطوط طرد لمحطة معالجة قحافة، وتقع المحطة على مساحة 440 متر مربع وتشمل مبنى إدارى، وعنبر تشغيل الطلمبات، ومكاتب إدارية، ومولد كهربائى بطاقة 160 كيلو وات، ومحول كهربائى بطاقة 500 كيلو فولت أمبير. 


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