محافظ الشرقية يفتتح معرضًا للسلع الإستهلاكية والمواد الغذائية بالزقازيق

إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الأستاذ أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية و العقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة وحامد هبيله السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، معرضاً للسلع الإستهلاكية و المواد الغذائية بميدان التحرير بمدينة الزقازيق والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية و الجيش الثاني الميداني .
وأوضح المحافظ أن المعرض يضم منفذا لبيع الأسماك الطازجة والمملحة و المدخنة ، ومنفذاً لبيع منتجات الجيش الثاني من لحوم قطع و مفروم وكبدة وبط سمان وبانيه ، ومنفذاً للحوم البلدي البقري والجاموسي بسعر 115 جنيه ، ومنفذاً لبيع الخضروات و الفاكهة ، ومنفذاً لبيع مستلزمات العطارة و الحبوب و المحاصيل الزراعية و بأسعار مخفضة عن السوق بنسبة 15 % . للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً.
تفقد أجنحة المعرض للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وإنخفاض أسعارها ، والتقى المواطنين وأدار معهم حواراً مفتوحاً للتعرف على آرائهم حول إقامة هذه المعارض والتي تم إقامتها خصيصاً لخدمة محدودي الدخل .. وشدد المحافظ على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم البلدي والمجمدة والألبان .
وأكد المحافظ أنه سيتم تنظيم معارض بالمراكز و المدن و الأحياء لتوفير جميع السلع الإستهلاكية و المواد الغذائية للمواطنين وبأسعار مخفضة عن السوق وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين بهدف توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضه عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة إرتفاع الأسعار .
في سياق متصل ، سلم محافظ الشرقية بثينة أحمد عبد الكريم و المقيمة بقرية البيوم التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسرالأولى بالرعاية و الأكثر إحتياجا بمدينة العاشر من رمضان .
كما إستجاب المحافظ لطلب السيدة بإتاحة فرصة عمل لها بالقطاع الخاص بأحد المصانع و الشركات الكبرى بالمدينة لتوفير حياه كريمة لها و لأسرتها .
يذكرأن السيدة كانت قد تقدمت بطلب خلال لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين بتخصيص وحدة سكنية لها و لأسرتها على الفور وجه المحافظ مدير إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام بفحص الحالة وعمل بحث اجتماعي لها للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدة ، و بعد أن تبين أنها تعاني من ظروف إجتماعية
علي جانب اخر ، شنت حملة من الرقابه التجارية برئاسة علي احمد نورالدين مدير عام الرقابه التجاريه بمعاونة كلا من محمد سليم وعبداللطيف النجار واحمد عبدالعزيز حيث تم ضبط واحد ونص طن لحوم مصنعه منتهيه الصلاحيه داخل ثلاجه شركه مواد غذائية بالعاشر من رمضان وتم التحفظ عليها وتحرير محضر رقم ١١٨٦٦ جنح اول العاشر والمضبوطات تحت تصرف النيابه لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
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