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محافظ أسيوط يلتقى وفد "هانديكاب" لبحث سبل دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:48 م
محافظ أسيوط يلتقى وفد "هانديكاب" لبحث سبل دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة جانب من اللقاء
أسيوط ـ ضحا صالح
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التقى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم مع وفد هيئة هانديكاب انترناشيونال برئاسة رينير كاربيان منسق المشروعات بالهيئة وناهد محمد مدير مكتب الهيئة بمصر لبحث سبل التعاون فى مشروعات وبرامج دعم وتمكين الاشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة وتفعيل برامج التدريب من أجل التوظيف وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومنار كامل مدير إدارة التنسيق والتعاون بالمحافظة وأشرف محمد مدير إدارة التعليم المجتمعى بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وصفاء محمد مدير مكتب الهيئة بأسيوط.

 

وأكد المحافظ ـ خلال اللقاء ـ على ضرورة وضع خطة استراتيجية وتنفيذية للبرامج والمشروعات التى تقدمها الهيئة في محافظة أسيوط بالتنسيق مع الجهات الشريكة من مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة وجمعيات ذوي الإعاقة بأسيوط مطالبًا الجهات التنفيذية بوضع دراسة بإحتياجات كل جهة في مجال تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل فضلًا عن برامج التمكين والدمج بالتربية والتعليم وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهم وتفعيل برامج الكشف المبكر عن الاشخاص ذوي الاعاقة بمختلف القرى والمراكز.

 

واستعرض رينير كاربيان منسق المشروعات بالهيئة بعض البرامج التي تم تنفيذها بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية وبعض ملامح الخطة المستقبلية التى سيتم تنفيذها بالمحافظة فى سبيل النهوض بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف مراحلهم العمرية وتقديم الدعم لهم، مشيرًا إلى برامج تأهيل وبناء قدرات المعلمين للتعامل مع الأشخاص ذوى الاعاقة واختيار الأشخاص وتأهيلهم للدمج وعقد جلسات وحلقات نقاشية لأولياء الأمور لحث أبنائهم على المشاركة في برامج الدمج المختلفة.

 

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على بناء شراكة ووضع استراتيجية عمل بين هيئة هانديكاب انترناشيونال مصر ومديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والشباب والرياضة وجمعيات ذوي الاعاقة بالمحافظة وتفعيل البرامج والمشروعات على أرض الواقع لدعم وتعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.


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