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مجازاة 77 طبيب وممرض وفنى بمستشفى الإبراهيمية المركزى فى الشرقية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:30 ص
مجازاة 77 طبيب وممرض وفنى بمستشفى الإبراهيمية المركزى فى الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – فتحية الديب
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قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، مجازاة 77 طبيب وممرض وفنى من العاملين بمستشفى "الإبراهيمية" المركزى، بخصم 3 أيام من راتبهم لمغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء المواعيد الرسمية المخصصة لذلك، بدون تقديم إذن أو عذر قانونى.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على مقر المستشفى المُشار إليها، حيث تبين عدم وجود 77 طبيب وممرض وفنى من العاملين، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

 
 
 

 
 
 

 


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