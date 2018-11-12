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مبادرة لضباط مديرية أمن دمياط لتسديد المصروفات المدرسية للطلاب الأكثر احتياجا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:41 ص
مبادرة لضباط مديرية أمن دمياط لتسديد المصروفات المدرسية للطلاب الأكثر احتياجا ضباط مديرية أمن دمياط
دمياط - معتز الشربينى
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بادر ضباط مديرية أمن دمياط، بالتكفل بسداد المصروفات المدرسية لعدد من طلبة المدارس الحكومية بمختلف المراحل الدراسية غير القادرين على سدادها، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وإدارات التربية والتعليم بمراكز المحافظة للوقوف على أعداد الطلبة الأكثر احتياجا والذين لم يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية.

واستقبل مديرو الإدارات والقائمون على إدارة العملية التعليمية الضباط الذين قاموا بسداد المصروفات، وتوجهوا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة لحرصهم على القيام بتلك المبادرة التى ساهمت فى رفع أعباء سداد المصروفات عن الأسر غير القادرة .

يأتى ذلك تأكيدا على الدور المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة، وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة كأحد الثوابت الاستراتيجية للوزارة والداعمة للحفاظ على الترابط والتكافل بين أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين .

 

 


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