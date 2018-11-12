مادة لحبس الزوج حال تخلفه عن دفع النفقة الزوجية.. تعرف عليها

كتبت أسماء شلبى

يقضى قانون الأحوال الشخصية بحبس الزوج إذا تخلف عن دفع النفقات، أو حال أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به .

ويرصد الـ"اليوم السابع"، الإجراءات القانونية اللازمة حال تخلف الزوج عن دفع النفقة الزوجية: