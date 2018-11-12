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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:07 م
خالد صلاح
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مئات الأفغان يتظاهرون فى كابول لمطالبة الحكومة بتوفير الأمن

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:39 م
مئات الأفغان يتظاهرون فى كابول لمطالبة الحكومة بتوفير الأمن تظاهرة فى افغانستان ارشيفية
أ ش أ
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نظم مئات المواطنين الأفغان اليوم الاثنين مسيرة قرب القصر الرئاسي في العاصمة كابول، احتجاجا على فشل السلطات في توفير الأمن بإقليمي "غازني" و"أروزكان".

وطالب المتظاهرون الحكومة بتطهير عدة ضواحي من حركة "طالبان"، وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى النازحين، بالإضافة إلى توفير عدد أكبر من القوات الدائمة ونشر قوات الجيش بتلك المناطق، كما هدد المتظاهرون باستمرار الاحتجاجات وتعميمها على مستوى البلاد إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وأوضحت قناة "طلوع" الأفغانية أن المسيرة بدأت ليلا ، وازداد حجم المشاركين حتى وصل المئات منهم قرب القصر الرئاسي اليوم، ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تطالب الرئيس أشرف غاني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله بالتيقظ.

يشار إلى أن التقارير تشير إلى مقتل العشرات من قوات الأمن خلال الأيام القليلة الماضية في المناطق الواقعة تحت حصار "طالبان".

 


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كابول

افغانستان

أروزكان




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