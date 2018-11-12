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كيف نجح نجار بالبحيرة فى توسيع ورشته بدعم جهاز المشروعات الصغيرة؟

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:00 ص
كيف نجح نجار بالبحيرة فى توسيع ورشته بدعم جهاز المشروعات الصغيرة؟ نفين جامع
كتب – إسلام سعيد
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يواصل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دعم قصص نجاح الأفراد وأصحاب الأفكار المبتكرة، سواء كانت صغيرة أو متناهية الصغر، وهنا فى محافظة نجح محمد الحلاج ويعمل نجار منذ كان عمره 3 سنوات وكان لدية ورشة خاصة لكنه كان بحاجة إلى شراء أخشاب لكنه توقف على التمويل.

وقال الحلاج: إنه وسع نشاطه بصورة كبيرة بعد أن عرف طريق جهاز المشروعات الصغيرة وحصوله على أول قرض لشراء أخشاب مما فتح له السوق والتوسع بصورة كبيرة وبدأ حاليا يعلم أبناءه مهنة النجارة.

ويساهم جهاز المشروعات يساهم فى عمليات تسويق المنتجات للمشروعات، وكذلك يقدم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع.

ويهدف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمل تنمية شاملة فى الاقتصاد المصرى، ولا يشترط الجهاز حصول المتقدم له على تمويل، وقد يستفيد المتقدم بالتدريب وإعداد الدراسات للمشروع ويحصل على تمويلات من مبادرة البنك المركزى وليس من الجهاز، لأن دور الجهاز هو خلق مشروع على أرض الواقع سواء تم تمويله من الجهاز أو البنوك.


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المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اخبار الاقتصاد

نفين جامع




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