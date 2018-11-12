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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:44 م
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بعد نجاح استضافة جولة كأس العالم

كايرو فستيفال سيتي مول يحصد الجائزة الفضية في التسويق على مستوى الشرق الأوسط

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:14 م
كايرو فستيفال سيتي مول يحصد الجائزة الفضية في التسويق على مستوى الشرق الأوسط كايرو فستيفال سيتي مول
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كرم مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط، الذي يعد أكبر منظمة إقليمية بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كايرو فستيفال سيتي مول بالجائزة الفضية عن فئةNet Operating Income Enhancement (NOI) ، وذلك عن نجاح كايرو فسيتفال في إحياء فعالية جولة كأس العام برعاية فيفا بالتعاون مع كوكا كولاالتي استضافت عدد من الأنشطة الكروية  والترفيهية إحتفالًا بمشاركة المنتخب المصري في مبارايات كأس العالم .

 

وصرح سام حُسن، مدير أصول مجموعة الفطيم، قائلًا: "يمثل فوز كايرو فستيفال سيتي مول بالجائزة الفضية إبرازًا لنجاح استراتيجيتنا في إدارة فعالية بهذا الحجم الكبير بموازنة منخفضة مما يدل على تقدم المول في مجال التسويق. كما تسهم تلك الجائزة في تعزيز مكانة المول كمقصدًا رائدًا للترفية في غرب القاهرة وعلى مستوى الجمهورية."

 

وأضاف حُسن قائلًا: "بالرغم من النجاح الكبير لفعالية جولة كأس العالم العالمية في كايرو فستيفال سيتي مول، صادفتنا بعض التحديات أثناء تنظيم الفعالية مثل تأمين الحفل والحضور حيث كانت الإحتياطات الأمنية محكمة ومدققة للغاية من قبل فريق فيفا الدولي. ولكن تمكننا من توفير كافة الإحتياطات لتامين الحفل وإمتاع الجماهير الذين انتظروا هذا الحدث الكروي الكبير لأعوام، مما يعكس اهتمامنا بمشاركة زائرينا في الإحتفال بكل اللحظات المهمة."

 

يقوم مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط ، الذي يعد من أكبر المنظمات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كل عام بإقامة مؤتمر RECon MENA  ليضم نخبة من رجال الأعمال والتجار ومالكي مراكز التسوق، ليبحثوا سبل تحسين قطاع التجارة في المنطقة، وهو الحدث الذي تم فيه تكريم كايرو فستيفال سيتي مول هذا العام.

 


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كايرو فستيفال سيتي

كايرو فستيفال




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