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قطريليكس: تميم نجح فى تجنيد رموز إدارة ترامب لتحقيق مصالحه

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:12 ص
قطريليكس: تميم نجح فى تجنيد رموز إدارة ترامب لتحقيق مصالحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتميم
كتب إسلام جمال
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سلط حساب قطريليكس، المعنى بكشف جرائم وفضائح تنظيم الحمدين، الضوء على أحدث فضائح النظام القطرى، من خلال محاولة استقطاب رموز إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

وأشار الحساب إلى ما ذكرته مجلة ماذر جونز الأمريكية، إلى الدور الذى لعبه النظام القطرى فى استقطاب رموز إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر شراء خدمات المستشار السابق له آلان ديرشوفيتز الذى زار الدوحة ثم عاد لواشنطن ليغسل خطايا تميم.

 

 

وذكر الحساب إن نظام تميم أسهب فى استخدام الرشاوى، لمحاولة تغيير موقف واشنطن من المقاطعة العربية لدولة قطر، عن طريق تجنيد جماعات ضغط لاستقطاب مقربين من الرئيس الأمريكى.

وقال الحساب إن آلان ديرشوفيتز، وقع فى فخ نظام الحمدين، حيث شارك ضمن لوبى أمريكى لخدمة أهداف تميم ومصالحه.

ولفت الحساب، إلى الاعتراف الذى أقر به الأمريكى جوزيف اللحام، أحد أبرز رجال قطر أمام القضاء، أنه وديرشوفيتز كانا ضمن مجموعة تعمل لصالح نظام تميم.


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ترامب

امريكا

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