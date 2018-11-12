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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:34 م
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فى أول نتائج أعمال لها..ثروة كابيتال تحقق زيادة فى الأرباح بنسبة 57%

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:05 م
فى أول نتائج أعمال لها..ثروة كابيتال تحقق زيادة فى الأرباح بنسبة 57% البورصة
كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن أول نتائج أعمال لها منذ طرحها بالبورصة المصرية، وحققت الشركة زيادة فى إيراداتها خلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2018 بلغت 2.003 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.752 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أنها حققت أرباحاً بلغت 263.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، مقابل أرباح بلغت 167.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة زيادة بلغت 57.5% على أساس سنوي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، سجلت شركة ثروة كابيتال القابضة، أرباحاً بلغت 20.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بنحو 1.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضى.

وطرحت شركة ثروة كابيتال بالبورصة المصرية منتصف الشهر الماضى، وتراجع سهمها مع بدء التداول بنسبة كبيرة.


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