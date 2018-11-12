فتح: العدوان الإسرائيلى لن يكسر إرادة شعبنا

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قالت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) إن العدوان الهمجى الذى يتعرض له أهلنا فى قطاع غزة جزء من جرائم إسرائيل المستمرة، مؤكدة أنه لن يكسر إرادة شعبنا.

وشددت الحركة، فى بيان للمتحدث باسمها عاطف أبو سيف، مساء اليوم الاثنين، على أن شعبنا الأبى أكبر من أن تنال من إرادته كل جرائم الاحتلال وأسلحته، مشيرة إلى أن "إسرائيل الدولة الخارجة عن القانون الدولى تواصل مذابحها وعدوانها بحق شعبنا الأعزل وسط صمت دولى معيب، ووحده شعبنا قادر على إفشال كل ذلك".

وأضافت"أن شعبنا موحد فى مواجهة العدوان، وهو فى كل مرة قادر على صده وعلى البقاء، فالجبل الفلسطينى لا ولن تهزه أعتى الرياح".

وقالت إن صخرة الصمود الفلسطينى فى وجه آلة البطش والقتل والعدوان تتكسر عليها قوة الاحتلال وعدوانه، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هى صمام الأمان لحماية شعبنا وأرضنا.