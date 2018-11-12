غلق 20 صيدلية مخالفة لقانون مزاولة المهنة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على غلق 20 صيدلية لإرتكابها مخالفات فى مزاولة عملها، حيث تبين لإدارة التفتيش الصيدلى بالمحافظة أن هذه الصيدليات لم تقم بتعيين مدير صيدلى وعدم تواجد المدير أثناء فترات العمل بهذه الصيدليات، ويتم غلقها لمدة شهر واحد من تاريخ الغلق.

وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على أهمية الإسراع فى إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الصيدليات التى شملت 10 صيدليات بمدينة المطرية، 6 صيدليات بمركز السنبلاوين ، 4 صيدليات بمركز ميت غمر.

وكانت إدارة التفتيش الصيدلى بالاشتراك مع الإدارات الصحية الواقع فى نطاقها هذه الصيدليات قد تأكدت من وقوع مخالفات، وقامت بتحرير المحاضر اللازمة لها، وعرض الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، تقريرا مفصلا على الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الذى أكد على استمرار الحملات على جميع الصيدليات بالمحافظة والتأكد من سلامة الدواء المعروض، وكذلك التأكد من تطبيق القانون فى هذه الصيدليات.

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى صيدلية مخالفة مهما كان مالكها.