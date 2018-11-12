video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. بدء فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى فى شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:51 ص
غدا.. بدء فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى فى شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
تبدأ فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ، غدا الثلاثاء، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري بمشاركة 196 دولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
يعد المؤتمر أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب).
 
ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى يومي 14-15 نوفمبر لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الأفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضي وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي.
 
ويعد مؤتمر التنوع البيولوجي الذي ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.
 
ومن المقرر أن تطلق مصر خلال المؤتمر مبادرة مصرية لدمج ثلاث اتفاقيات دولية خاصة بالبيئة وهي اتفاقيات التنوع البيولوجي واتفاقيات التغيرات المناخية والتصحر لارتباط الاتفاقيات الثلاث ببعضها وتأثيرها المشترك والمتداخل في حياة الشعوب، كما أن الاتفاقيات الثلاث ستحقق استفادة للبشرية خاصة أن كل واحدة منها تختص بجزء حيوي، وفي نفس الوقت يؤثر على اختصاص الاتفاقيات الأخرى.
 
ويعد المؤتمر أكبر تمثيل وطني وسيكون تمثيلا مشرفا، حيث تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مشارك، فضلا عن مشاركة فئات المجتمع المصري في الحدث حيث سيتواجد في المؤتمر الشباب والأطفال بالمدارس وممثلو الحكومات والمجتمع المدني وأعضاء البرلمان وغيرهم.
 
وتعد أهم المكاسب التي ستحصل عليها مصر من انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتغير المناخي على أرضها تتمثل في الترويج السياحي وتنشيط زيارة المناطق الأثرية والسياحية والترويج لمدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمرات الدولية، وإيجاد فرص عمل وعائد مالي لمئات المصريين فضلا عن تعزيز صورة مصر كبلد يسود ربوعه الأمن والأمان لجذب الاستثمارات الدولية والسياحية وتأكيد لمكانة مصر الدولية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة البيئة تفتتح اجتماع مجموعة الـ77 والصين لمفاوضى التغيرات المناخية

وزيرة البيئة تبحث مع سفير بولندا التعاون المشترك

وزارة البيئة

التنوع البيولوجى

مؤتمر التنوع البيولوجى




لا تفوتك
نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة