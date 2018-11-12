غدا.. انطلاق ملتقى الإدارات الانتخابية العربية للمرة الثانية ولمدة يومين

كتب مصطفى عنبر

يُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ملتقى الإدارات الانتخابية العربية، للمرة الثانية على التوالى، على مدار يومى 13-14/11/2018 تحت شعار "تسجيل الناخبين"، وذلك بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية بالانتخابات فى الوطن العربى وتعزيز أواصر التعاون بينهم من جهة، وبينهم وبين المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال الانتخابات من جهة أخرى.

وسيقوم ممثلى الهيئات الانتخابية العربية المشاركين فى الملتقى بتقديم عروض مفصلة حول عملية تسجيل الناخبين فى دولهم، بما فى ذلك أنواع التسجيل المتبعة فى كل دولة، وأنواع السجلات الانتخابية، والتحديات التى تواجه عملية التسجيل وطرح الحلول للتغلب عليها مستقبلا ووسائل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى عملية التسجيل، بالإضافة إلى عرض تقدمه جامعة الدول العربية حول دور بعثات الجامعة العربية فى مجال مراقبة الانتخابات، وأبرز المعلومات والمؤشرات الانتخابية، كما يتضمن الملتقى عروض أخرى يقدمه المسئولين بالأمم المتحدة تحت عنوان " كيفية تحقيق الشمولية فى تسجيل الناخبين"، و "عملية التسجيل من منظور دولى"، "وإيجابيات وسلبيات استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تسجيل الناخبين".

يشارك فى فعاليات هذا الملتقى ممثلين عن الإدارات والهيئات الانتخابية فى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال الانتخابات، البرلمان العربى، المنظمة العربية للإدارات، منظمة التعاون الإسلامى، الاتحاد الاوروبى، الاتحاد الإفريقى، الانتخابية، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، ومفوضية فنيس.

جدير بالذكر أن الملتقى الأول للإدارات الانتخابية قد عُقد خلال عام 2016، بحضور 19 دولة عربية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة فى مجال الانتخابات، وأعرب المشاركون فى نهاية الملتقى عن رغبتهم فى وضع آلية تضمن عقد الملتقى بشكل دورى تحت مظلة الجامعة العربية، وذلك ضمانا لاستمرارية التواصل والتشاور فيما بينهم، والتركيز فى كل دورة على محور انتخابى محدد يتفق عليه مسبقا وتتناوله الجلسات والمناقشات، بالإضافة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتقديم الدعم الانتخابى للدول التى فى حاجة لذلك، وقد وضع هذا الملتقى حجر الزواية لبداية تعاون وثيق بين الجهات المعنية بالانتخابات فى الدول الأعضاء.