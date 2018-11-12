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طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا . والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا . والصغرى بالقاهرة 16 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا لطيف في أول الليل مائل البرودة في آخره.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 16 25

شبين الكوم 15 25

طنطا 15 24

دمنهور 15 24

الإسكندرية 14 24

بلطيم 17 24

مطروح 14 23

السلوم 14 22

سيوة 12 24

بورسعيد 21 24

دمياط 19 24

الزقازيق 16 24

الإسماعيلية 14 26

السويس 15 25

العريش 15 23

رفح 14 22

رأس سدر 17 26

نخل 09 23

نويبع 21 25

طابا 19 24

كاترين 09 19

الطور 15 26

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 18 28

مرسى علم 19 27

الفيوم 15 25

بنى سويف 15 25

المنيا 14 25

أسيوط 14 26

سوهاج 14 26

قنا 14 27

الأقصر 15 27

أسوان 16 28

أبوسمبل 16 28

الوادي الجديد 12 27

شلاتين 20 29

أبو رماد 22 28

راس حدربة 22 27

حلايب 23 26

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 34

المدينة 18 31

الرياض 18 26

المنامة 23 27

أبوظبي 25 31

الدوحة 24 28

الكويت 15 24

دمشق 08 19

بيروت 17 22

عمان 09 19

القدس 11 18

غزة 16 23

بغداد 12 22

مسقط 26 31

صنعاء 07 25

الخرطوم 20 35

طرابلس 17 23

تونس 14 23

الجزائر 14 23

الرباط 12 18

نواكشوط 18 30

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 02 16

إسطنبول 12 17

إسلام آباد 12 25

نيودلهي 17 30

جاكرتا 24 32

بكين 02 14

كوالالمبور 24 31

طوكيو 13 18

أثينا 13 20

روما 08 20

باريس 08 13

مدريد 09 14

برلين 09 15

لندن 09 13

مونتريال -02 03

موسكو -09 -02

نيويورك 08 09

واشنطن 7 12

         

 


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