طالب جامعى بالشرقية يقتل صديقه لسرقة هاتفه المحمول

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم، القبض على المتهمين بقتل طالب جامعى، لسرقة هاتفه المحمول، حيث تبين قيام صديق المجنى عليه باستدراجه والتخلص منه برفقه 2 آخرين، وتم إحالتهم لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق معهم، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس نيابة المركز، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام نيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة" أحمد أ ع" 19 سنة طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، وبه آثار طعنات، وبالعرض على النيابة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما تم تشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة العقيد محمد شعراوى، مفتش مباحث المركز، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز ومعاونيه، النقباء أيمن الزهيرى، ومهاب مصطفى، ومحمد جمال.

وتم تحديد المتهمين وهم كل من "يوسف ف ي ق" طالب بكلية التجارة، مقيم الشبانات، و"محمد أ م ال ال" طالب بالصف الثالث الصناعى، و" أحمد ع ع " عامل بمحل حلويات 18 سنة، مقيمين بالشبانات.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، عن وجود علاقة صداقة بين المجنى عليه والمتهم الأول، الذى قام باستدراجه إلى مكان ناء بالزراعات والتخلص منه برفقة المتهمين الثانى والثالث، حيث اشتركوا جميعا فى قتله عن طريق خنقه والتعدى عليه بالضرب على رأسه بخشبة والتخلص منه بمصرف ناحية الشبانات، ولاذوا بالفرار، وقاموا بيبع الهاتف المحمول الذي كان يملكه المجنى عليه.