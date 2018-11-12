ضبط مصنعين لتصنيع الخراطيم الكهربائية المغشوشة فى كفر شكر

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية مصنعين لإنتاج الخراطيم الكهربائية المغشوشة والمنظفات الصناعية، بدائرة مركز كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع الخراطيم الكهربائية بدائرة مركز شرطة كفر شكر لقيامه بإنتاج وتصنيع خراطيم كهربائية مغشوشة ومقلده، وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدما فى ذلك خامات رديئة، وتم ضبط 2 ماكينة سحب خرطوم، ماكينة تصنيع سوسته، ماكينة لف وتغليف خرطوم الكهرباء، ماكينة طباعة كمبيوتر لطبع العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة، ميزان كهرباء، 2 طـن كسر بلاستيك لزوم التصنيع - كمية كبيرة من الإستيكرات المدون عليها العلامات التجارية المقلده لكبرى الشركات، 150 لفة خرطوم بلاستيك.

كما تم ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدائرة مركز شرطة كفر شكر، لقيامه بإنتاج وتعبئة منظفات صناعية مغشوشة ومقلده وغير مطابقة للمواصفات، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.