video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مصنعين لتصنيع الخراطيم الكهربائية المغشوشة فى كفر شكر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:04 م
ضبط مصنعين لتصنيع الخراطيم الكهربائية المغشوشة فى كفر شكر اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية
القليوبيه -نيفين طه
إضافة تعليق

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية مصنعين لإنتاج الخراطيم الكهربائية المغشوشة والمنظفات الصناعية، بدائرة مركز كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع الخراطيم الكهربائية بدائرة مركز شرطة كفر شكر لقيامه بإنتاج وتصنيع خراطيم كهربائية مغشوشة ومقلده، وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدما فى ذلك خامات رديئة، وتم ضبط 2 ماكينة سحب خرطوم، ماكينة تصنيع سوسته، ماكينة لف وتغليف خرطوم الكهرباء، ماكينة طباعة كمبيوتر لطبع العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة، ميزان كهرباء، 2 طـن كسر بلاستيك لزوم التصنيع - كمية كبيرة من الإستيكرات المدون عليها العلامات التجارية المقلده لكبرى الشركات، 150 لفة خرطوم بلاستيك.

كما تم ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدائرة مركز شرطة كفر شكر، لقيامه بإنتاج وتعبئة منظفات صناعية مغشوشة ومقلده وغير مطابقة للمواصفات، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عامل لاستيلائه على أموال الدعم من خلال بطاقات التموين فى أطفيح

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة