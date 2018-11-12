ضبط عامل لاتهامه بالتنقيب على الآثار بمركز الوقف بقنا

قنا - وائل محمد

‎تمكنت وحدة مباحث الوقف بقنا، اليوم الاثنين، من ضبط عامل، بتهمة التنقيب عن الآثار، بمنطقة حاجر الجبل، بمركز الوقف، شمالي قنا.



كانت معلومات وردت إلى وحدة مباحث الوقف تفيد قيام عامل بالحفر أسفل منزله للتنقيب عن الآثار بمنطقة حاجر الجبل بالوقف، وتم عمل التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات.



كما تم تقنين الإجراءات وإعداد قوة أمنية تمكنت من ضبط "عبد الحميد.م.ا.40 عاما" مقيم بحاجر الجبل بالوقف، وعثر بحوزته على أدوات للتنقيب عن الآثار وحفرة بمساحة 15 مترًا، وقطرها 1.20 متر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات‎.



وحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمين.





