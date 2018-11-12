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ضبط طالب بالشرقية لابتزازه ربة منزل لدفع 50 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها عارية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:20 ص
ضبط طالب بالشرقية لابتزازه ربة منزل لدفع 50 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها عارية القبض على متهم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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تمكن ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بإشراف اللواء حسام البطوطى، مدير قطاع نظم الإتصالات ونظم المعلومات، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوى التجارى، لقيامه بتهديد ربة منزل على مواقع التواصل الإجتماعى، وإبتزازها لدفع 50 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها عارية، وتم إحالته لنيابة فاقوس للتحقيق معه، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

والبداية كانت بورود بلاغ إلى مباحث التكنولوجيا والمعلومات، من" د ع ح" 29 سنة حاصلة عى ليسانس حقوق، ومقيمة مركز فاقوس، لتضررها من "ح ع ح ال" 19 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى التجارى، مقيم مركز فاقوس بتهديدها بنشر صور لها عارية عبر تطبيق الواتس أب، وابتزازها ماليا لدفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

فتم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، وبإشراف اللواء عصام سلطان، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

وبعد التحقيقات التى قام بها، ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا، بمعرفة العقيد محمد رمضان، رئيس فرع شرق الدلتا للتكنولوجيا، ومعه المقدم دكتور محمود مدين، ضابط مباحث الفرع، برئاسة العقيد عاصم الشريف، رئيس المباحث الجنائية للتكنولوجيا، وبالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فاقوس، برئاسة الرائد محمد فاضل، تم التوصل للمتهم وضبطه بحوزته الهاتف المستخدم فى الواقعة، وتم التحفظ عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 36712 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2018.

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل القاهره

جاب الصور منين

يا ريت حد يقولنا جاب صورها العريانه منين؟؟؟ هى اللى اديتهومله؟؟؟ حد قريب منها ادالوا الصور؟؟؟ هو اللى سرقها من تليفونها؟؟؟؟ السؤال الاهم هى متصوره عريانه ليه وسايبه الصور على تليفونها ؟؟؟؟؟ ها؟؟؟؟ حد يقول؟؟؟؟ ها؟؟؟؟ incegypt@yahoo.com

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