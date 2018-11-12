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صور .. محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة " قطرة مياه تساوى حياه "

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:59 م
صور .. محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة " قطرة مياه تساوى حياه "
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أطلق الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، و المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، مبادرة توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه على مستوى المحافظة، ويشهدان محاكاة حية يقدمها أطفال المحافظة عن ترشيد استهلاك المياه، تحت عنوان " قطرة مياه تساوى حياه "، كماكرّم المحافظ رؤساء الجمعيات المجتمعية المشرفة على إدارة مشروعات الصرف الصحي اللا مركزي بالقرى بتكلفة 113 مليون جنيه، وعدد من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات ، كما قدم عدد من الأطفال محاكاة حية للتجربة تحت عنوان " قطرة مياه تساوى حيا. "

 جاء ذلك بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمحاسب محمد أبوالخير، نائب رئيس مجلس الإدارة بكفرالشيخ، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والمهندس صلاح مكرم، رئيس منطقة مياه كفرالشيخ، والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، فى تصريحات صحفية ، إنه أطلق مبادرة لترشيد استهلاك مياه الشرب من خلال تركيب مكون على حنفيات مياه الشرب لترشيد مياه الشرب بدايةً من ديوان عام محافظة كفرالشيخ، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للمحافظة على المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، حتى يتم تحقيق الاستفادة من المياه في تغذية أطراف الشبكات والمناطق المحرومة، لافتاً ان مبادرة ترشيد ستشمل ترشيد المياه والطاقة سواء أكانت مياه الشرب والرى، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بعدم إلقاء الرواسب والمواد الثقيلة بشبكات الصرف الصحى ، لتطبيق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات المستثمرين، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبحث العلمي والتربية والتعليم وزاره التعليم العالي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، ان المبادرة تهدف لنشر ثقافة ترشيد المياه عمليا من خلال استخدام أدوات بسيطة للترشيد وإصلاح الصنابير واستبدالها في المدارس والجامعات والمنشئات العامة موضحا ان وثيقة ترشيد استهلاك المياه تتطلب تضافر كل الجهود من الحكومة والمواطنين لمواجهة محدودية الموارد المائية وزيادة معدلات العحز المائي في مواجهة زيادة الطلب على المياه الناتج عن الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد المائية للبلاد وتضع الامن المائي على المحك ،مؤكداً على انه يجب على الحكومة سرعة تنفيذ الوثيقة في المصالح الحكومية والمنشات العامة من خلال تحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياة من مواردها، وكذلك تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه على الوصلات الرئيسية المغذية للمبني ككل وذلك نظرا لما سيتحقق من وفر في كمية وقيمة المياه.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على أن المياه هي قلب التنمية المستدامة وهي إحدي الضرورات لتوفير الغذاء والطاقة، موضحاً إنها ضرورة للتنمية الاجتماعية والإقتصادية، ومن المعلوم ندرة ومحدودية موارد مصر المائية، مناشداً جميع فئات المجتمع بدعم جهود الدولة لتوفير احتياجات كافة القطاعات من المياه، وضرورة حتمية التحرك من ثقافة الوفرة المائيه إلى ثقافة الندرة المائية التي تستوجب تنفيذ برامج عاجلة لترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه بالدولة، وفِي مقدمتها الزيادة السكانية حتي تفي الدولة بمتطلبات التنمية المستدامة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، وأوضح أن الحملة تستمر لنهاية عام 2019م وتتضمن عقد مجموعة من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية والندوات التثقيفية بالقري والمدن والنجوع بمختلف المحافظات.

1- محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة توعية المواطنين لترشيد المياه
 

 

2- الاطفال يقمون محاكاة لترشيد مياه الشرب
 

 

3- جانب من حملة التوعية
 

 

4- تكريم اصحابي الشركات
 

 

5- جانب من المكرمين
 

 

6- تكريمن محافظ كفر الشيخ
 

 

 


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