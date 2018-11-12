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صور.. تطوير دار الهدايا للمسنين بالاسكندرية تمهيدًا لافتتاحها

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:32 م
صور.. تطوير دار الهدايا للمسنين بالاسكندرية تمهيدًا لافتتاحها تطوير دار الهدايا للمسنين
الإسكندرية جاكلين منير
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تفقد كمال الدين حجاجى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية أعمال تطوير و إعادة هيكلة ورفع كفاءة دار الهدايا للمسنين التى تم اسنادها لمؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية تمهيدا لافتتاحها قريبا.

و تتضمن أعمال التطوير، تطوير للمبانى وصيانتها و تجديد و صيانة كافة المبانى بقيمة 3 مليون جنيه تم التبرع بها من جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، وتوفير  مليون جنيه لزيادة القدرة الاستيعابية للدار.

من جهه أخرى نظمت المديرية دورة الإسعافات الأولية، و تضمنت المبادئ الأساسية للاسعافات الأولية للمصاب حال وقوع نكبة أو كارثة أو سيول والتأكيد على استعداد المديرية الكامل لمجابهة السيول والأزمات التى قد تعترض المحافظة.

 

 

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