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صور.. الكشف على 300 مريض فى قافلة طبية لجامعة المنوفية بـ"العسالتة"

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:48 ص
صور.. الكشف على 300 مريض فى قافلة طبية لجامعة المنوفية بـ"العسالتة" جانب من القافلة الطبية
المنوفية – محمود شاكر
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نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية، قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب، إلى قرية العسالتة مركز شبين الكوم، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة، والمشرف العام على القوافل والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب والدكتور محمود قوره وكيل كلية .

وأشار الدكتور عبد الرحمن قرمان، أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية، وقامت بالكشف على نحو 300 من الأهالى وتقديم العلاج والتوعية، لافتا إلى أن القافلة تأتى ضمن فعاليات الأسبوع البيئى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالمنوفية .

شارك فى القافلة الدكتور مصطفى بكرى والدكتور نيفين برسيم والدكتورة هديرعلامة والدكتور إية بركات والدكتور أحمد اسامة والدكتور أحمد عادل والدكتور محمد عبد الجواد مسالك والدكتور أحمد نبيل ومجموعة من طلاب وطالبات كلية الطب .

 

الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية (1)
الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية

 

الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية (2)
الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية

 

الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية (3)
الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية

 

الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية (4)
الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية 

 

الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية (5)
الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية 

 

الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية (6)
الكشف على المرضى بقافل طبيبة بالمنوفية

 


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