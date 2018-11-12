صور.. الإطفاء الأمريكية تخمد حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

واصلت فرق الإطفاء الأمريكية اليوم الاثنين، إخماد الحرائق فى ولاية كاليفورنيا بعد أربعة أيام من اندلاع الحريق

وعلى الرغم من أن حرائق الغابات أصبحت من الأمور المعتادة في كاليفورنيا، إلا أن الولاية الأكبر في الولايات المتحدة تعاني الآن من واحدة من أسوأ موجة حرائق فى تاريخها الحديث تسببت فى نزوح مئات السكان من منازلهم.



جانب من إخماد الحرائق بالطائرات

وأسفرت حرائق الغابات عن مصرع 25 شخصا وتدمير 7 آلاف منزل حتى الآنـ بدأت الحرائق في وقت مبكر من يوم الخميس الماضيـ فشلت قوات الإطفاء الأمريكية حتى الآن في السيطرة على الحرائق المندلعة قبل أيامـ أسفرت الحرائق عن تدمير مدينة "براديس" بالكاملـ يشهد محيط الحرائق حالة فزع ونزوح جماعي بين السكانـ دفعت تلك الحرائق عدد من مشاهير هوليوود إلى مغادرة منازلهم بينهم كيم كارديشيان وليدي جاجاـ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الإطفاء بسحب مخصصاتهم المالية متهماً إياها بالتقاعسـ ولا يزال جحيم كاليفورنيا يتوالى.



إخماد الحرائق



جانب من إخماد الحرائق



جانب من رجال الإطفاء فى أمريكا



جانب من عمليات الإخماد



حرائق كاليفورنيا



رجال الإطفاء فى أمريكا



رجال الإطفاء فى كاليفورنيا



سيارات الإطفاء فى أمريكا



عمليات إخماد الحرائق