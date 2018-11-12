شعبان عبد الرحيم: نفسى أروح حج أو عمرة وأصلى بجد وأطلب من ربنا يسامحنى

كتب إبراهيم حسان

قال المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، إنه لا يغنى حاليا فى الأفراح الشعبية أو الكازينوهات، بسبب التدخين الذى يضر بصحته.

وأضاف عبد الرحيم، خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، ببرنامج "صبايا" المذاع عبر قناة الحياة، أنه لا يتمنى إلا أن يزور بيت الله الحرام، ويتوب عن كل شىء، متابعا: "نفسى أروح أزور النبى وأتوب من كل حاجة.. وأصلى بجد".

وتابع: "أول مرة أروح عمرة كنت مع أمى.. بس مكنش فى نيتى أروح.. وكنت رايح علشان أزقها بالكرسى.. وتانى مرة رحت أنا ومراتى واتخانقت معاها ودى متحسبتش.. لكن نفسى أروح حج أو عمرة وأطلب من ربنا يسامحنى عن كل حاجة عملتها".

وعن أغانيه قال إن لحنه واحد لا يتغير على الإطلاق، معلقا: "لحن واحد بقاله 30 سنة فى مصر.. وده محصلش مع أم كلثوم نفسها".

وانتقد شعبان عبد الرحيم، أغانى المهرجانات وقال إنها لا تنتمى إلى الغناء الشعبى على الإطلاق، لأنه "خبط ورزع" حسب وصفه.