شاهد الهروب الكبير من المطبات الصناعية بقرية ترسا القليوبية

كتب أحمد جودة

يعانى أهالى قرية ترسا من "مطبات صناعية" منشأة حديثا، بمداخل القرية مع القرى المجاورة، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، رغم ترحيبهم بهذه الخطوة إلا أنها سببت ضررا كبيرا حسبما أدلى عدد من قائدى السيارات وتدمير ممتلكاتهم، نتيجة التصميم الهندسى غير السليم لهذه المطبات.

"أكثر من خمس مطبات صناعية، تم إنشاؤها فى الوقت الحالى"، رغم مطالب الأهالى منعا لحوادث التصادم التى تحدث بين وقت وأخر وتحصد أرواح المارة وقائدى السيارات، حيث أقامت الأجهزة المحلية بالقرية هذه المطبات، على خلفية واقعة تصادم راح ضحيتها أحد شباب القرية وإصابة أخر بحالة حرجة بالمستشفى، نتيجة الحفر بمنتصف الطريق وعلى جنباته.

ويطالب الأهالى وقائدو السيارات، بإعادة تصميم هذه المطبات بطريقة صحيحة طبقا لمواصفات الهندسية المتعارف عليها، بالإضافة إلى إصلاح وتمهيد الأماكن المكسورة نتيجة الحفر، وإعادة تشجير ورصف الطريق بعد تدهوره، مطالبين محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، بتشكيل لجنة لفحص الطريق لدراسة مدى الاحتياج لإعادة الرصف.

وقال محمد عبد الجواد، أحد السائقين على الطريق، إنه يلجأ إلى إنزال المرافقين من سيارته حتى يستطيع أن يمر بسلام من أعلى المطب، لافتا إلى أنه تضرر من المطبات الأخيرة نتيجة تدمير شكمان سيارته و"تانك البنزين والعفشة"، ويضطر إلى المرور بجانب المطب بعيدا عن الطريق.