video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد الهروب الكبير من المطبات الصناعية بقرية ترسا القليوبية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:00 ص
شاهد الهروب الكبير من المطبات الصناعية بقرية ترسا القليوبية سيارة تفادى المطب الصناعى
كتب أحمد جودة
إضافة تعليق

يعانى أهالى قرية ترسا من "مطبات صناعية" منشأة حديثا، بمداخل القرية مع القرى المجاورة، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، رغم ترحيبهم بهذه الخطوة إلا أنها سببت ضررا كبيرا حسبما أدلى عدد من قائدى السيارات وتدمير ممتلكاتهم، نتيجة التصميم الهندسى غير السليم لهذه المطبات.

"أكثر من خمس مطبات صناعية، تم إنشاؤها فى الوقت الحالى"، رغم مطالب الأهالى منعا لحوادث التصادم التى تحدث بين وقت وأخر وتحصد أرواح المارة وقائدى السيارات، حيث أقامت الأجهزة المحلية بالقرية هذه المطبات، على خلفية واقعة تصادم راح ضحيتها أحد شباب القرية وإصابة أخر بحالة حرجة بالمستشفى، نتيجة الحفر بمنتصف الطريق وعلى جنباته.

ويطالب الأهالى وقائدو السيارات، بإعادة تصميم هذه المطبات بطريقة صحيحة طبقا لمواصفات الهندسية المتعارف عليها، بالإضافة إلى إصلاح وتمهيد الأماكن المكسورة نتيجة الحفر، وإعادة تشجير ورصف الطريق بعد تدهوره، مطالبين محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، بتشكيل لجنة لفحص الطريق لدراسة مدى الاحتياج لإعادة الرصف.

وقال محمد عبد الجواد، أحد السائقين على الطريق، إنه يلجأ إلى إنزال المرافقين من سيارته حتى يستطيع أن يمر بسلام من أعلى المطب، لافتا إلى أنه تضرر من المطبات الأخيرة نتيجة تدمير شكمان سيارته و"تانك البنزين والعفشة"، ويضطر إلى المرور بجانب المطب بعيدا عن الطريق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالفيديو.. "احجز تذكرتك إلى الآخرة فى قطار قليوب"

مطبات صناعيه

بنيه التحتيه بالقليوبيه

المطبات العشوائيه

محافظ القليوبيه

مشاكل قريه ترسا




لا تفوتك
وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة