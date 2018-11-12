سول تؤكد استمرار المناورات العسكرية مع واشنطن رغم انتقاد بيونج يانج

سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن استمرار التدريبات البحرية المشتركة مع واشنطن، وذلك ردا على مزاعم كوريا الشمالية بأن تلك التدريبات تُعد انتهاكا لاتفاق عسكرى توصلت إليه الكوريتان مؤخرا.

وأكدت وزارة الدفاع الوطنى- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن التدريبات على مستوى الكتائب والتى تستمر لمدة أسبوعين تُجرى سنويا.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد استأنفتا الأسبوع الماضى البرنامج التدريبى البحرى الكورى، بعد توقف استمر ستة أشهر، ويضم التدريب القوات البحرية الأمريكية من قاعدة أوكيناوا باليابان بالإضافة لمعدات عسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك التدريب ذو طبيعة دفاعية، وأن كوريا الجنوبية ستواصل التدريب العام الجارى.

يأتى ذلك بعد أن استنكرت الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية "رودونج سينمون" استئناف التدريبات العسكرية، وقالت الصحيفة أنه يجب على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التصرف بشكل معقول والامتناع عن القيام بأفعال عسكرية من شأنها أن تقوض الحوار والسلام فى شبه الجزيرة الكورية.

كما ذكرت الصحيفة أن استئناف التدريبات يتعارض مع اتفاق 19 سبتمبر العسكرى الذى يدعو إلى القضاء على مخاطر الحرب فى جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية وإنهاء العداوة عبر الحدود.

يُشار إلى أن البرنامج التدريبى البحرى الكورى تم استئنافه بعد توقف استمر ستة أشهر للترويج للنزع النووى والسلام فى شبه الجزيرة الكورية، وتعتزم سول وواشنطن مواصلة التدريبات على نطاق ضيق للحفاظ على وضعهم الدفاعى المشترك.