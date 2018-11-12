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سكرتير أسيوط يتفقد مزرعة الوادى الأسيوطى والثروة الحيوانية لإقامة مشروعات

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:31 م
سكرتير أسيوط يتفقد مزرعة الوادى الأسيوطى والثروة الحيوانية لإقامة مشروعات المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد أسيوط
أسيوط ضحا صالح
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ترأس المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط اليوم اللجنة المشكلة لمعاينة مزرعة الوادى الأسيوطى ومشروع الثروة الحيوانية بقرية الحمام التابعة لمركز ابنوب لبحث إمكانية إقامة مشاريع للشباب عليها وتمويلها عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذا لتوصيات اجتماع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

رافقه خلال الجولة رميح عبد الحسيب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط وتاج جلال رئيس مركز ومدينة ابنوب ومحمود سعد مدير مشروع الثروة الحيوانية وأعضاء لجنة من إدارة مشروعات الإدارة العليا بالقاهرة.

و تفقد السكرتير المساعد ومرافقوه مزرعة الوادى الأسيوطى للوقوف على إمكانات المزرعة وبحث كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وإتاحة الفرصة للشباب بإقامة بعض المشروعات الزراعية عليها وزراعتها بالمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية فضلا عن زيارة مزرعة الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية الحمام بمركز ابنوب وتفقدوا أقسام انتاج الالبان والتسمين بالمزرعة وبحث سبل التطوير وإمكانية فتح مشاريع للشباب فى مجال تربية الثروة الحيوانية وتمويل الشباب عن طريق جهاز تنمية المشروعات.

وأكد السكرتير المساعد - خلال الجولة التفقدية – على اهتمام محافظ أسيوط بتشغيل الشباب وإتاحة الفرصة امامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة او متناهية الصغير من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واستغلال موارد المحافظة وبتمويل من جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، مشيرا إلى التسهيلات التى يقدمها الجهاز للشباب واستخراج التراخيص اللازمة.

 

السكرتير المساعد يتفقد مزرعة الوادي الاسيوطي (6)
السكرتير المساعد يتفقد مزرعة الوادي الاسيوطي 

 

السكرتير المساعد يتفقد مزرعة الوادي الاسيوطي (9)
السكرتير المساعد يتفقد مزرعة الوادي الاسيوطي 

 

السكرتير المساعد يتفقد مزرعة الوادي الاسيوطي (12)
السكرتير المساعد يتفقد مزرعة الوادي الاسيوطي 

 

السكرتير المساعد يتفقد مزرعة الوادي الاسيوطي (17)
السكرتير المساعد يتفقد مزرعة الوادي الاسيوطي 

 


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