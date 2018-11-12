سفر وعودة 1140 مصريا وليبيا و224 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1140 مصريا وليبيا و224 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 928 إلى الجانب الليبى، بينهم390 مصريا و528 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 212 بينهم 180 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و32 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 133 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 91 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.