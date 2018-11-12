رئيس حزب الكتائب اللبنانية يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشئون الاقتصادية

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دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى تشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) بصورة فورية، تتولى إدارة الشئون الاقتصادية والبيئية والحياتية في لبنان، وإلى بحث المشاكل السياسية تحت قبة مجلس النواب إلى حين تشكيل حكومة سياسية.

وأشار رئيس حزب الكتائب - في كلمته أمام الجلسة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين – إلى أن أرقام وزارة المالية التي أُعلنت عن الأشهر الستة الأولى للعام الجاري تظهر أن دخل الدولة اللبنانية قد انخفض، في حين زادت النفقات، مشددا على أن الوضع لا يتحمل التأخير في تشكيل الحكومة، داعيا إلى تحرك سريع نظرا لكون البلاد على أبواب "أزمة اقتصادية تاريخية".

وأكد أنه في ضوء الأزمة السياسية الراهنة التي يشهدها لبنان وعدم قدرة البلاد على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن الأمر يقتضي فصل الملفات التقنية والاقتصادية الحياتية عن الخلافات السياسية، والذهاب إلى تشكيل فوري لحكومة اختصاصيين تبحث في الملفات الحياتية والاقتصادية.