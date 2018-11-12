رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة توصيات منتدى شباب العالم

بدأ منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا بشأن توصيات منتدى شباب العالم بتدريب الشباب العربى والإفريقى بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

وكان رئيس الوزراء قد عقد صباح اليوم الإثنين اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور عدد كبير من الوزراء وذلك لمتابعة الملفات الاقتصادية التى تعمل عليها الحكومة .

ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء، رئيس مجلس إدارة بنك أنتيسا سان باولو الإيطالى.

كما يلتقى رئيس الوزراء، اليوم أيضا، سفير اليونان بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك .