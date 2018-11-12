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رئيس التنظيم والإدارة يتابع اختبارات المتقدمين للوظائف القيادية بالضرائب

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:41 ص
رئيس التنظيم والإدارة يتابع اختبارات المتقدمين للوظائف القيادية بالضرائب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب : مصطفى عبد التواب
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عقد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مساء أمس اجتماعا لمناقشة سير أعمال اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب والتي تجرى بالجهاز، كما ناقش متابعة حصر موظفي الجهاز الإدارى للدولة وتحديث الملفات الوظيفية لهم والتي بدأت أول أكتوبر وتستمر حتى شهر يناير المقبل، وتطرق الاجتماع إلى الاستعداد لبدء الحصر في المحافظات. 
 
وأكد الدكتور صالح الشيخ علي أن الاختبارات تجرى بشكل إلكترونى كامل دون أي تدخل بشرى، وبمجرد انتهاء الاختبارات سترسل النتائج إلى مصلحة الضرائب العامة، مشددا على أن النظام الإليكترونى للاختبارات مؤمن بشكل تام ضد أى تدخل بشرى لضمان نزاهة وشفافية عملية الاختبار.
 
وفي سياق آخر، ناقش الدكتور صالح الشيخ متابعة عملية حصر موظفي الجهاز الإداري للدولة وما تحقق من إنجاز في هذا الصدد، إلى جانب مناقشة الصعوبات التي واجهت بعض الباحثين، وتم تذليلها بالكامل خلال الاجتماع.
 
وأشاد رئيس الجهاز بالجهد المبذول من قبل الباحثين في تجميع البيانات الأساسية لكل موظف تمهيدا لوضعها على نظام معلومات الموارد البشرية الإليكتروني، حيث تشمل البيانات المطلوبة من العاملين والتي تتضمن بياناتهم العلمية والوظيفة، فضلا عن البيانات الأساسية وبيانات التعيين، مؤكدا أن التعداد يسهم في تطوير منظومة وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشاملة.
 
وعلى صعيد الاستعداد لبدء الحصر في المحافظات، ناقش رئيس الجهاز آليات اختيار الباحثين المقرر مشاركتهم في الحصر بجانب موظفى التنظيم والإدارة في هذه المحافظات، إلى جانب توفير الإمكانيات والمتطلبات بمعاونة الباحثين.
 
وحضر الاجتماع كل من إبراهيم أمين معاون رئيس الجهاز والدكتور أحمد عبدالمعطي مستشار رئيس الجهاز لتكنولوجيا المعلومات، وأمينة محمود رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمهندس محمد سلطان مدير عام الشبكات، وعدد من قيادات الجهاز المعنيين.

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