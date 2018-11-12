رئيس اتحاد رفع الأثقال للمكفوفين يطالب بالإفراج عن معدات البطولة من مطار الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور أحمد عوين رئيس إتحاد رفع الأثقال للمكفوفين بمصر، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بمحافظة الأقصر، أنه تسبب التأخير فى إصدار خطاب الضمان من وزارة الشباب والرياضة إلى مصلحة الجمارك، والخاص بالإفراج عن معدات وادوات بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين، والتى تفتتح غداً الساعة السادسة مساءاً بمحافظة الأقصر، فى إرباك اللجنة المنظمة للبطولة حيث من المفترض أن تكون اللجنة إنتهت من إعداد الادوات والصالات التى سيقام عليها فاعليات البطولة.

وأضاف رئيس إتحاد رفع الأثقال للمكفوفين – فى بيان صحفي- قائلاً: "لا أدرى لماذا تتعامل معنا وزارة الشباب بهذا الشكل، أليست هذة بطولة ينظمها إتحاد مصري؟"، مضيفاً أنهم يطالبون الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالتدخل لإنقاذ البطولة وإصدار تعليماته إلى موظفيه بسرعة إصدار خطاب الضمان الى مصلحة الجمارك، حيث أن إفتتاح فاعليات البطولة غداً والادوات الخاصة بالبطولة لم تخرج من المطار والجمارك منذ 3 أيام بسبب هذا الروتين من قبل موظفى الوزارة، حيث يصرون على كتابة الخطاب بصيغة معينة ترفضها مصلحة الجمارك، مع العلم بأن الوزارة والإتحاد معفيان من الجمارك.