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دبلوماسى سويسرى يدافع عن اتفاق عالمى للهجرة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:35 م
دبلوماسى سويسرى يدافع عن اتفاق عالمى للهجرة الهجرة
رويترز
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دافع دبلوماسى سويسرى شارك فى التفاوض بشأن معاهدة للأمم المتحدة عن الهجرة عن الاتفاق فى وجه انتقادات متصاعدة قائلا إنه يساعد دولا صغيرة مثل سويسرا فى الدفاع عن مصالحها.

وصدر الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة بعد أزمة الهجرة فى أوروبا عام 2015 الذى شهد أكبر تدفق للاجئين والمهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية. وضغطت الأزمة على الموارد وأثارت الخوف من الأجانب والتوترات القومية. ووافقت جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وعددها 193 دولة على الاتفاق فى يوليو باستثناء الولايات المتحدة.

وصدرت تصريحات بيترو مونا السفير السويسرى لشؤون التنمية وسياسة الهجرة وسط معارضة متنامية للاتفاق إذ قالت الحكومة المجرية اليمينية إنها لن توقع الوثيقة النهائية خلال مراسم تجرى فى المغرب الشهر المقبل.

وانسحبت النمسا من الاتفاق الشهر الماضى وألقى رئيسا وزراء بولندا وجمهورية التشيك بظلال من الشك على انضمام بلديهما.

وقال مونا فى مقابلة مع صحيفة بليك نشرت اليوم الاثنين "وفرت معاهدة الهجرة أداة إضافية تساعدنا على التفاوض بشأن اتفاقيات الترحيل مع دول مثل إريتريا على سبيل المثال".

وأضاف أن الفضل يرجع للمفاوضين السويسريين فى وضع أول وثيقة دولية تلزم الدول بالتعاون فى سبيل استعادة مواطنيها.


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