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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:46 م
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خصم خام مربان بالسوق الفورية يزيد قبيل تداولات يناير

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:13 م
خصم خام مربان بالسوق الفورية يزيد قبيل تداولات يناير نفط _ أرشيفية
رويترز
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زادت التخفيضات الفورية لخام مربان النفطى الذى تنتجه أبوظبي اليوم الاثنين بعد أن قلصت بي.بي عروضها للخام وفقا لبيانات من وكالة آر.آي.ام اليابانية للتسعير.

وعرضت بي.بي 500 ألف برميل من خام مربان عند 0.15 دولار للبرميل دون سعر البيع الرسمي للخام ثم خفضت العرض إلى 0.36 دولار للبرميل دون السعر الرسمى.

وقالت مصادر تجارية إن من المتوقع تداول الشحنات الفورية من الشرق الأوسط بخصومات هذا الشهر بسبب ضعف هيكل سوق خام دبى القياسي فى ظل انكماش فارق السعر بين برنت ودبى.


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