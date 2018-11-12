حماية المستهلك يطلق مبادرة "اليوم الفمتوح" لحل مشاكل المواطنين بحضور 50 شركة

كتب مدحت وهبة

أطلق جهاز حماية المستهلك، للشهر الثالث على التوالى، مبادرة "اليوم المفتوح" لحل مشاكل المواطنين فى حضور ممثلى 50 شركة والجهات المعنية المشكو فى حقها، حيث يقوم الجهاز بعرض شكاوى المواطنين التى استقبلها على مدار الأيام الماضية على ممثلى الجهات لحلها ثم الاتصال بالمواطن صاحب الشكوى لإبلاغه بما توصل إليه الجهاز، وذلك فى إطار توجه الحكومة وتوجيهات القيادة السياسة بضرورة إيجاد حلول غير تقليدية للإسراع فى حل مشاكل المواطنين.

مبادرة جهاز حماية المستهلك "اليوم المفتوح" تعد استكمالا لبعض المبادرات التى أطلقها الجهاز على مدار الأشهر الماضية منها مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" وإنشاء منافذ فى الميادين العامة لتلقى شكاوى المواطنين، إضافة إلى إرسال رسائل قصيرة من خلال التليفونات المحمولة توضح للمستهلك بوجود جهاز يحمى حقوقه وكذلك معرفته بكيفية التواصل مع الجهاز سواء من خلال الاتصال بالخط الساخن أو من خلال خدمة "واتس أب" أو من خلال جمعيات حماية المستهلك فى مختلف المحافظات بهدف تفعيل منظومة الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة التى تحاول خداع المستهلك أو طرح منتجات وأجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وقال اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لليوم السابع إنه تم الاتفاق مع الشركات على بدء تفعيل خدمة صيانة الأجهزة الكهربائية للمواطنين خلال أيام الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات بهدف العمل على توفير الخدمات للمواطنين فى ظل تعثرهم فى صيانة الأجهزة خلال أيام الإجازات الرسمية، كما أنه تم حل ما يقرب من 514 شكوى فى أول 3 ساعات عمل اليوم الاثنين.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين ممن لديهم أى شكاوى متعلقة بالمنظومة الاستهلاكية أن يتواصلوا مع الجهاز عبر آليات التواصل المعلن عنها وخدمة الواتس أب 01281661880، لافتا إلى أن المبادرة الوطنية "اليوم المفتوح" تستهدف إقامة معسكر عمل اليوم الاثنين بمقر الجهاز بالقرية الذكية، لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتفاعله مع هموم المواطنين ومشكلاتهم وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة والذى أعلنه الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لحل شكاوى المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المستهلكين.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه جارى تجهيز فرع جديد للجهاز بمحافظة المنوفية وأنه من المقرر افتتاحه خلال شهر لتفعيل الرقابة على الأسواق، كما أن الجهاز سيقوم بالعمل على فتح فروع فى كافة المحافظات بالتنسيق مع المحافظين على أن يكون فى كل محافظة فرع للجهاز للعمل على حماية حقوق المواطنين خلال شرائهم السلع أوحصولهم على الخدمات، لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد سيساهم بشكل كبير فى منظومة الرقابة على الأسواق ويعتبر هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوية للمواطنين.



















