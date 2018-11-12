حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى "اليوم السابع"

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
الكهرباء تعلن تشغيل خط الربط مع السعودية بداية 2020 لتبادل 3 آلاف ميجا وات
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
غدا أمطار الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 17 درجة
الطقس
ننشر أسماء الحاجزين بالإعلان التاسع لمدينة 6 أكتوبر على موقع صندوق الإسكان
مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
"القوى العاملة": 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال أكتوبر 2018
محمد سعفان وزير القوى العاملة
منظمة الصحة العالمية: 80 إلى 90 % من البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية
منظمة الصحة العالمية
نقيب الزراعيين: إنشاء قاعدة بيانات بالنقابة للمواصفات الفنية للكود الزراعى المصرى
سيد خليفة نقيب الزراعيين
الجيزة تزيل 65 مقلب للقمامة على مستوى المحافظة
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
الرى: إزالة 823 حالة تعد على نهر النيل والمجارى المائية على مدار أسبوع
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
شاهد فى دقيقة.. تعرف على أسعار حلوى المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية
حلوى المولد النبوى
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