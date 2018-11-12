حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

الطقس

مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

"القوى العاملة": 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال أكتوبر 2018

محمد سعفان وزير القوى العاملة





منظمة الصحة العالمية

سيد خليفة نقيب الزراعيين

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

حلوى المولد النبوى