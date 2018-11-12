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حزب العمال البريطانى يطالب بانتخابات حال فشل التوصل لاتفاق حول "بريكست"

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:11 ص
حزب العمال البريطانى يطالب بانتخابات حال فشل التوصل لاتفاق حول "بريكست" زعيم حزب العمال البريطانى جيريمى كوربين
رويترز
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قال كير ستارمر، المتحدث باسم شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبى فى حزب العمال البريطانى المعارض، إن الحزب سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة وربما استفتاء جديد إذا تم رفض الاتفاق الذى تقترحه رئيسة الوزراء تيريزا ماى للخروج من التكتل.

وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كان الحزب سيصوت ضد اتفاق ماى، "حاليا رئيسة الوزراء مضت أبعد مما ينبغي. إذا تم رفض الاتفاق سندعو لانتخابات عامة... وإذا لم يحدث ذلك فإن جميع الخيارات يجب أن تبقى على الطاولة وهذا يتضمن خيار إجراء استفتاء".

وقال جيريمى كوربين زعيم حزب العمال ردا على سؤال حول الدعوات بإجراء استفتاء آخر فى مقابلة تم بثها أمس الأحد إن الاستفتاء أُجرى وإن الوقت حان الآن لتوحيد الناس.

 

 

 


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