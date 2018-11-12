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"حان وقت التقشف".. تباطؤ الاقتصاد يزيد من صعوبة انتخابات 2019 على أردوغان

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:06 ص
"حان وقت التقشف".. تباطؤ الاقتصاد يزيد من صعوبة انتخابات 2019 على أردوغان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والليرة التركية
كتبت رباب فتحى
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سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على تأثير الوضع الاقتصادى المتردى فى تركيا على مجرى الانتخابات المحلية المقبلة فى 2019، وقالت إن العملية الانتخابية أغلب الظن ستكون صعبة على الرئيس رجب طيب أردوغان لاسيما مع التباطؤ الاقتصادى الحاد وانهيار ثقة المستهلك. 
 
وأضافت الصحيفة، أن الليرة التركية ربما تكون تعافت من أسوأ أزمة عملة فى الآونة الأخيرة، ولكن بدأت الأزمة مؤخرا تلقى بظلالها على ضواحى إسطنبول.
 
وأوضحت الصحيفة أن علامات التباطؤ الاقتصادى تقريبا فى كل مكان فى مناطق الطبقة العاملة، حيث هيمن الحذر على ربات البيوت اللواتى يذهبن للمتاجر لشراء الاحتياجات اليومية من المشرب والمأكل فى الوقت الذى خيم فيه الحزن على التجار مع تراجع الطلب.
 
ونقلت الصحيفة عن جلوفر فيرتينا، التى تزود شركة عائلتها المطاعم بالمواد الغذائية فى أماكن متفرقة من المدينة، قولها إن المبيعات شهدت انخفاض بنسبة 30%، لافتة إلى أنها اضطرت لخفض التكاليف من خلال تسريح ثلاثة عمال قائلة "لم نكن نرغب فى ذلك، ولكننا نخفض التكاليف. لقد حان وقت التقشف". 
 
واعتبرت "فايننشال تايمز" أن التراجع الاقتصادى أمرا مثيرا للقلق بالنسبة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى يجب عليه التعامل مع انخفاض حاد فى النمو، وركود محتمل، مع بدء الاستعداد للانتخابات المحلية فى مارس 2019.
 
 

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