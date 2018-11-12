تنفيذ 7111 حكم قضائى خلال حملة أمنية فى القليوبية

كتب - نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 398 محكوم عليهم و16حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط 398 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7111 حكم و795حكم جزئى، و96حكم مستأنف، وتحصيل6091 جنيه غرامات، وتحرير113مخالفة .

كما تم تحرير 212 قضيه مرافق وهم 37 إشغال طريق، 6 نظافه عامه وبيئه، 49 إزاله فوريه، 17 بائع متجول 39 وصلات كهربائيه، 21 إعلانات، 18 تنده، 7 قرار غلق، 5 فرش شاى، 18 تنده، 2 كشك، 6 إزالة فرش مؤقت، ورفع 7 طن قمامه ومخلفات.

كما تم ضبط 8 قضايا متنوعة 1 قضيه اتجار فى المواد الكحولية بإجمالى 32 زجاجة بيره، 3 محل عام بدون ترخيص، 4 شهاده صحية، ضبط 7 قضايا وهم 3 بائع متجول، 4 محل عام بدون ترخيص، و7 قضايا 6 تشغيل جهاز رسيفر داخل مقهى بدون ترخيص، 1 كمبيوتر بدون ترخيص.