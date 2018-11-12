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تغييرات محدودة فى 6 إدارات تعليمية بكفر الشيخ

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:11 ص
تغييرات محدودة فى 6 إدارات تعليمية بكفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،عن إجراء تغييرات في مديرى الإدارات التعليمية، لضخ دماء جديدة، ولصالح العملية التعليمة، عقب موافقة الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.
 
وتم إجراء تغييرات فى 6 إدارات تعليمية منهم 3 إدارات بناء على نتيجة لجنة الموارد البشرية لعام 2018م، والتى عقدت خلال الأيام الماضية ، واعتمد نتيجتها محافظ كفر الشيخ، وهم خيرت محى الدين خيرت ،مديراً لإدارة بيلا، والدكتور سعيد طنطاوى، مديراً لإدارة سيدي سالم، ورضا يونس، مديراً لإدارة الرياض.
 
 كما تم تحريك 3 مديرين أخرين، لصالح العملية التعليمية، وهم محمود الرويني، مديراً لإدارة برج البرلس التعليمية،ومجدي الورداني، مديراً لإدارة فوه ، والسيد إسماعيل،مديراً لإدارة سيدي غازي، وأحمد ريحان وكيلاً إدارة قلين.
 
 
يذكر أن عدد الإدارات التعليمية في محافظة كفر الشيخ 13 إداراة تعليمية، وما تم تحريكه أو تكليفه 6 إدارات تعليمية فقط وظلت 7 إدارات تعليمية بدون تعديل أو تحريك.
 
 
 
 
 

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