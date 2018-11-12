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تعرف على موعد تشغيل خط الربط الكهربائى مع السعودية..فيديو

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:46 م
تعرف على موعد تشغيل خط الربط الكهربائى مع السعودية..فيديو المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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قالت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، إن مصر تسعى أن تكون محور طاقة العالم من خلال الربط الكهربائى مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج.

وأضافت وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسى ، خلال مؤتمر جمعية الشرق الأوسط للصناعات الطاقة الشمسية، أن خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتم تشغيل المرحلة الأولى منه بداية عام 2020 لتبادل 3 آلاف ميجا وات.

 

كما أكدت أن مشروع الربط الكهربائى مع السودان سيتم تشغيله الشهر المقبل وهو مرحلة أولى، مشيرة إلى أن مصر أصبحت تصنع معظم مهمات الكهرباء محليا وخاصة مهمات ال66 وحتى 220 كيلو فولت يتم تصنيعها حاليا داخل مصر بنسبة 100%، مشيرة إلى أن صناعة مهمات الطاقة الشمسية يصعب أن تبدأ مصر حاليا فى التصنيع المحلى وذلك بهدف تشجيع الاستثمار ولكن سيتم البدء فى التصنيع مستقبلا.


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