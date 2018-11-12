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تسمم 12 طالبا لتناولهم مياه غازية فاسدة بالإسكندرية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:26 م
تسمم 12 طالبا لتناولهم مياه غازية فاسدة بالإسكندرية اسعاف-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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اصيب 12 من طلاب مدرسة بالاسكندرية بحالة تسمم بسبب تناولهم مياه غازية غير صالحة من كافتيريا المدرسة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
وتلقى  اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم العطارين  من المستشفى الرئيسي الجامعي  بوصول كل من س ا ح 12 سنة، ع ي ب 12 سنة، ي م ر 12 سنة ،م ج ع  12  سنة، ع ح ع 11 سنة، ك م ا 11 سنة، ر م ع 11سنة، س ر ر 11 سنة، ش ع ع 11 سنة ، م م خ   9 سنوات ، ر م ج 11 سنة، ع ا ع 9 سنة  " جميعهم طلبة بمدرسة أرض الزراعة الابتدائية المشتركة  الكائنه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل " مصابين بآلام بالبطن وقيئ " إدعاء تسمم غذائي " تم وضعهم تحت الملاحظة الطبية  الحالة العامه مستقرة  .
 
وبسؤالهم  قرروا بأنهم شعروا بآلام بالبطن عقب تناولهم مشروب مياه غازية من داخل كافتيريا المدرسة  وبسؤال ع ق ع 56 سنة  زائرة صحية بذات المدرسة  مقيمة دائرة قسم أول المنتزه  أورت بمضمون ما تقدم . 
 
 
- تحرر المحضر رقم 10937 /2018 إداري قسم شرطة ثان الرمل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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