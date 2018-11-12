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تدشين البرنامج التدريبى الخماسى فى الصيدلة الإكلينيكية بالمنوفية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:51 ص
تدشين البرنامج التدريبى الخماسى فى الصيدلة الإكلينيكية بالمنوفية فاعليات تدشين البرنامج
المنوفية – محمود شاكر
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بدأت اليوم الأثنين فاعليات تدشين البرنامج التدريبى المتقدم فى الصيدلة الإكلينيكية، بقاعة المؤتمرات بنقابة الصيادلة بالمنوفية، بحضور أكثر من 150 صيدلى كلينيكال، من 19 مستشفى بمحافظة المنوفية بالاضافة لصيادلة إكلينيكيين بمحافظة الشرقية والغربية، وحضور الدكتورة نهى خليفة كبير مفتشى الصيدلة الاكلينيكية بالادارة المركزية للشئون الصيدلية .

وأشار الدكتور أحمد طنطاوى رئيس فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية ومنسق عام البرنامج، إلى أن التدريب المتقدم على الصيدلة الإكلينيكية سيُحدث طفرة نوعية بجميع أقسام المستشفيات بالمحافظة.

و حرص الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة على إستفادة القطاعات الصحية المختلفة بالمحافظة بإدراج صيادلة مستشفيات جامعة المنوفية والتأمين الصحى ، ويستمر البرنامج لمدة شهريين متتاليين.

وأضاف طنطاوى أن البرنامج التدريبى يتم تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية برئاسة الدكتورة رشا زيادة، كما يُشرف على البرنامج إدارة التفتيش الصيدلى رئاسة الدكتور محمود سلام، والإدارة العامة للصيدلة بالمنوفية برئاسة الدكتورة سعاد الزاغ، كما يتم تنفيذ البرنامج فى إطار التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية ونقابة الصيادلة بالمنوفية والتأمين الصحى ومستشفيات جامعة المنوفية والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، هذا ويحرص دوما فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمنوفية على تطوير الممارسة العملية والفنية، لتقديم خدمة أفضل والإرتقاء بأداء المنظومة الصحية .

 

 

 

 

 


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