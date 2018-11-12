تداول 267 ألف طن بضائع عامة بموانىء البحر الأحمر الشهر الماضى

البحر الأحمر عماد عرفة

أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر، تداول 267 ألف طن بضائع عامة بموانىء الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضى بكمية وارد 163 الف طن و صادر 104 ألف طن بضائع .

و شهد ميناء سفاجا تداول 196 ألف طن بضائع بكمية وارد 142 ألف طن و صادر54 ألف طن بضائع، بينما شهد ميناء نويبع تداول 44 ألف طن بضائع بكمية وارد 14 ألف طن و صادر31 ألف طن بضائع بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 136 % خلال نفس الفترة .

على جانب أخر، شهد ميناء السويس تداول 21 ألف طن بضائع بكمية وارد 1000 طن و صادر 19 ألف طن بضائع فيما شهد ميناء الزيتيات استقبال 6 آلاف طن بروبلين .