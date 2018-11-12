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تداول 267 ألف طن بضائع عامة بموانىء البحر الأحمر الشهر الماضى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:14 ص
تداول 267 ألف طن بضائع عامة بموانىء البحر الأحمر الشهر الماضى ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر عماد عرفة
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أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر، تداول 267 ألف طن بضائع عامة بموانىء الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضى بكمية وارد 163 الف طن و صادر 104 ألف طن بضائع .

و شهد ميناء سفاجا تداول 196 ألف طن بضائع بكمية وارد 142 ألف طن و صادر54 ألف طن بضائع، بينما شهد ميناء نويبع تداول 44 ألف طن بضائع بكمية وارد 14 ألف طن و صادر31 ألف طن بضائع بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 136 % خلال نفس الفترة .

على جانب أخر، شهد ميناء السويس تداول 21 ألف طن بضائع بكمية وارد 1000 طن و صادر 19 ألف طن بضائع فيما شهد ميناء الزيتيات استقبال 6 آلاف طن بروبلين .

 

 


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