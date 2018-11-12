تخصيص 137 مليون جنيه لرصف وصيانة 32 طريق و28 شارع ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

ناقش المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف الموقف التنفيذى لخطة الرصف على مستوى المدن والمراكز السبع، حيث تم تخصيص 137 مليون جنيه بخطة العام الحالى 2018/2019 لتشمل أعمال التمهيد والصيانة والأرصفة لـ 32 طريق بطول 52 كم بالإضافة إلى 28 شارع بطول 12 كم، والتى تم توزيعها بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن طبقا للأولويات وحالة الطرق والشوارع.

و شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من خطط الرصف ورفع كفاءة الشوارع وفقا للخطة الزمنية المحددة، مطالبا بوضع برنامج زمنى أسبوعى يتضمن معدلات ومراحل تنفيذ الأعمال ليتم تقييم منظومة العمل وتلافى وتذليل المعوقات التى قد تواجه التنفيذ أولا بأول، مشيرا إلى أهمية أن تتكامل كافة الجهود لتنفيذ خطة المحافظة لإستعادة الشكل الحضارى والجمالى للمدن والميادين والشوارع الرئيسية، حيث تمثل الإعتمادات التى وفرتها الحكومة دعما قويا لتلك الخطة التى يتعاون فيها العديد من شركاء التنمية.

وأكد المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، أنه فيما يتعلق بخطة الرصف فقد تم البت المالى واخطار المقاولين والإعلان عن ذلك وتمت الترسية والاسناد لبعض العمليات بـقيمة 88 مليون جنيها ،فيما يجرى استكمال باقى أعمال الترسية والاسناد لباقى الأعمال تباعا، بينما فى بند تطوير الأرصفة يجرى فى مدينة بنى سويف : العمل بشارع بورسعيد من كوبرى الغمراوى حتى ميدان حارث، وتطوير رصيف المديرية ودهان طريق السادات وجزء من شارعى صلاح سالم وبورسعيد، وجارى العمل بباقى الشوارع المدرجة.

وتم أيضا معالجة الحفر والقواطع بشوارع أحمد عرابى وحاتم رشدى والكورنيش وطريق السادات وإسلام وعبد السلام عارف والبشرى وبورسعيد وسعد زغلول، وإعادة رصف شارعى النجدة والروضة، وتم إزالة المطبات العشوائية فى معظم الشوارع الرئيسية منها طرق السادات والكورنيش وعزبة على راغب وإسلام وعبد السلام عارف.

وفى باقى المدن حتى الأن، حيث تم فى مدينة الفشن تم ترميم الحفر والقواطع بالشوارع وإزالة 13 مطب عشوائى، وبمركز ناصر تم تمهيد وتسوية طريق القناوى بطول 2 كم وإزالة 31 مطب عشوائي، وتمهيد وفتح شارع ترابى بطول 2 كم، وصيانة طريق بهبشين بطول 1 كم، بالإضافة إلى غسيل ونظافة علامات أرضية ومحددات بطول 92 كم على طرق بنى سويف العياط، وبنى سويف ملاطية، ودمو الجديد، وصلات شرق النيل، وكوبرى وصلة الواسطى، وتركيب 38 علامة إرشادية وتحذيرية بتلك الطرق واصلاح 81 علامة أخرى.