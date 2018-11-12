تجمع سياسى لبنانى يطالب الحريرى بتقديم تشكيل الحكومة الذى يراه مناسبا

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دعا أعضاء لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسى – ثقافى يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحى الإسلامى فى لبنان) رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، إلى تقديم التشكيل الحكومى الذى يراه مناسبا، إلى الرئيس ميشال عون، إنقاذا لما تبقى من الدستور اللبناني.

واعتبر أعضاء لقاء سيدة الجبل – فى ختام اجتماعهم الأسبوعى الذى عقد ظهر اليوم – أن الحديث التلفزيونى الذى أدلى به الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، يمثل نسفا للدستور اللبنانى "غير آبه للأضرار الإضافية الهائلة التى تلحقها مواقفه الحادة هذه بمصالح لبنان وشعبه".

وأكد المجتمعون إصرارهم على المضى قدما فى "الخط الوطنى الساعى إلى استعادة لبنان حريته واستقلاله وسيادته من الوصاية الإيرانية المهيمنة عليه حاليا".. على حد قولهم.

وكان حسن نصر الله، قد شن هجوما عنيفا على عدد من القوى السياسية الفاعلة والقيادات الدينية فى لبنان خلال خطاب تلفزيونى له قبل يومين، مؤكدا أن الحزب لن يسمح بتشكيل الحكومة – حتى ولو استغرق الأمر سنوات - إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه من النواب عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار السياسي، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسى للطائفة السُنّية فى لبنان) الذى يتزعمه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مشددا على أن مصير لبنان "مرهون بقرار هؤلاء النواب السُنّة الستة".

وهدد نصر الله، القوى السياسية اللبنانية بأنه إذا أعيدت الأمور إلى بدايتها فى شأن عملية تشكيل الحكومة، فإن حزب الله وحركة أمل (الثنائى الشيعي) سيطالبان بالمزيد من الحقائب الوزارية ولن تقتصر مطالبهم على 6 وزارات فقط، على نحو يعقد الأمور بصورة أكبر، ملوحا بتحركات ميدانية تصعيدية على غرار ما شهده لبنان فى 8 مارس 2005 .