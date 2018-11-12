تباين أسعار الخضروات..والطماطم تتراجع لـ 2.6 جنيه اليوم الاثنين 12-11-3018

كتبت - أسماء أمين

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور تباينا اليوم الاثنين، حيث تراجع سعر الطماطم ليصل ما بين 2.6 -4 جنيها، وبلغ سعر البصل من 3 إلى 5، وتراجع سعر كيلو الكوسة جنيها لتبلغ ما بين 4 - 6 جنيهات.

وبلغ سعر الخيار الصوب ما بين 3.5 - 5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفاصوليا الخضراء ما بين 5 إلى 10 جنيهات، وبلغ سعر البامية 15 جنيها، والملوخية 2 جنيه.

كما بلغ كيلو البسلة ما بين 8-12 جنيها، ووصل سعر السبانخ ما بين 5 إلى 8 جنيهات والقلقاس بلغ من 2 إلى 4.5 جنيه، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات وسعر الباذنجان الرومى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى البلدي ما بين 3 إلى 4.5 جنيه، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو ما بين 5 إلى 7 جنيهات.