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بسوق العبور

تباين أسعار الخضروات..والطماطم تتراجع لـ 2.6 جنيه اليوم الاثنين 12-11-3018

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:52 ص
تباين أسعار الخضروات..والطماطم تتراجع لـ 2.6 جنيه اليوم الاثنين 12-11-3018 بطاطس _ أرشيفية
كتبت - أسماء أمين
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شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور تباينا اليوم الاثنين، حيث تراجع سعر الطماطم ليصل ما بين 2.6 -4 جنيها، وبلغ سعر البصل من 3 إلى 5، وتراجع سعر كيلو الكوسة جنيها لتبلغ ما بين 4 - 6 جنيهات.

وبلغ سعر الخيار الصوب ما بين 3.5 - 5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفاصوليا الخضراء ما بين 5 إلى 10 جنيهات، وبلغ سعر البامية 15 جنيها، والملوخية 2 جنيه.

كما بلغ كيلو البسلة ما بين 8-12 جنيها، ووصل سعر السبانخ ما بين 5 إلى 8 جنيهات والقلقاس بلغ من 2 إلى 4.5 جنيه، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات وسعر الباذنجان الرومى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى البلدي ما بين 3 إلى 4.5 جنيه، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو ما بين 5  إلى 7 جنيهات.


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