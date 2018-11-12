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بعثة البنك الدولى تعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى لبرنامج تنمية صعيد مصر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:29 م
بعثة البنك الدولى تعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى لبرنامج تنمية صعيد مصر
سوهاج محمود مقبول
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عقدت البعثة الدورية للبنك الدولى اليوم اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لوحدتى التنفيذ المحلية بمحافظتى سوهاج وقنا، والمقرر انعقاده على مدار يومين متتاليين 12 و13 نوفمبر الجارى بمحافظة قنا، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات أعمال المرحلة الحالية للبرنامج وتقييم أداء فرق العمل من وحدات التنفيذ، حيث افتتح الجلسة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.

حضر الاجتماع أعضاء بعثة البنك الدولى برئاسة أكسل بوملر مدير فريق الدعم الفنى للبرنامج، وفريقى وحدة التنفيذ المحلية من المحافظتين، وأعضاء المكتب التنسيقى بقيادة الدكتور هشام الهلباوى مدير المكتب.

 وأوضح الدكتور هشام الهلباوى أن نسبة الدعم لبرنامج التنمية المحلية بسوهاج وصلت 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات بإجمالى مليار ونصف جنية، وجارى العمل على المحاور السبعة للتنمية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

يذكر أنه تم انعقاد اجتماع تنسيقى بمحافظة سوهاج أسبوع الماضى بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج وذلك لمتابعة مشروعات برنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولى والحكومية المصرية ونسب التنفيذ، وأشار الأنصارى إلى أهمية مراقبة جهات الوكالة المنفذة للمشروعات وضرورة دمج الاشتراطات الاجتماعية والبيئية وشروط السلامة والصحة المهنية بالمشروعات المنفذة ضمن البرنامج.

اجتماع البعثة الدورية للبنك الدولي بقنا (1)
 

 

اجتماع البعثة الدورية للبنك الدولي بقنا (2)
 

 

اجتماع البعثة الدورية للبنك الدولي بقنا (3)
 

 

اجتماع البعثة الدورية للبنك الدولي بقنا (4)
 

 

اجتماع البعثة الدورية للبنك الدولي بقنا (5)
 

 

اجتماع البعثة الدورية للبنك الدولي بقنا (6)
 

 

اجتماع البعثة الدورية للبنك الدولي بقنا (7)
 

 


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